«Моста не будет однозначно»: власти Карелии не оценили предложения властей для Панозера

На западе Кемского района Карелии, на берегу реки Кемь, стоит поселок Панозеро. По официальным данным здесь проживает 273 человека, которые вынуждены бороться за выживание. Это поселение — наглядная картина того, что происходит с сельскими территориями в республике.

Мир узнал об этом лишь потому, что жители решили не сдаваться — они шлют сигналы о помощи: снимают видеоролики и выкладывают их в социальные сети, благодаря чему жители других регионов смогли своими глазами увидеть, как вымирает карельская глубинка, пока губернатор Артур Парфенчиков и его подчиненные готовятся к празднованию 100-летия республики.

А живет Панозеро страшно. Перекошенные от времени дома к вечеру погружаются в темноту: освещения на улицах практически нет. Школа, детский сад и библиотека, чудом уцелевшие в процессе «великой оптимизации» Артура Парфенчикова, ютятся в единственном полуразрушенном здании, а врач навещает местный ФАП раз в неделю — если не находится в отпуске или на больничном.

На официальном сайте госзакупок за последние несколько лет нам не удалось обнаружить ни одного тендера, связанного с поселком, за исключением скромных закупок по обеспечению питанием и отоплением местной школы. Но самое страшное, что деревня отрезана от большой земли рекой, через которую летом можно переправиться только на самодельном пароме (который в этом году окончательно сломался), а зимой — пешком.

«У нас приходит автобус из города Кемь два раза в неделю, в понедельник и пятницу, — рассказала Федеральному агентству новостей местная жительница Ирина Болтромюк. — Разумеется, он идет только до переправы. Люди, которым надо ехать в город, вынуждены идти по этой реке. У нас два магазина, но продукты-то в эти магазины привозят из Кеми. Завтра вот опять автолавка, и завтра опять будем возить это на санях… Сама я работаю на почте, и хожу в понедельник и пятницу в 8 утра, чтобы забрать почту с той стороны реки. Тоже на санях. Мужчины работают на той стороне реки, валят лес. Они уходят утром и возвращаются вечером, каждый будний день. Когда Юшкозерская ГЭС спускает воду, стоит метра три воды у каждого берега. Там просто так не пройдешь, только в сапогах. Некоторые по пути проваливаются. Недавно сосед провалился, когда пошел жену встречать с автобуса. Выбрался, слава богу. Продавец однажды провалилась одной ногой. И такие проблемы — каждый год, особенно осенью и весной».

Помимо продуктов и почты отдельной проблемой в межсезонье, а теперь и зимой становится переправить на «большую землю» нуждающихся в серьезной медицинской помощи людей. Их тоже везут на санях, если есть возможность добраться до лечебного учреждения своим ходом. Ближайшая больница и роддом находятся в городе Кемь, в 80 километрах от своей тезки-реки. Чуть ближе поселок городского типа Кривой Порог, но там тоже стоит обычный ФАП.

«Врач приезжает в наш ФАП раз в неделю, а сейчас она вышла в отпуск, — рассказала ФАН соседка Ирины, Раиса Гаврилова. — Она написала объявление, и все. Она молодец, конечно, обслуживает очень много поселков. Врачей-то нет, у всех все одинаково. А со скорой сложно все. Были случаи, что умирали люди, не приезжала даже скорая, не хотела ехать. А если соглашалась — то только если «на асфальт», как они это называют, привезем мы. Это надо через речку человека переправить, и потом к ним везти. А сюда врачи не всегда успевали, человек умирал — и все, мы отбой давали. Много таких случаев было. Надо спросить женщин, у которых мужья поумирали. Иногда так долго едут, что проще пешком из Кеми дойти. К ним претензий нет, дороги такие. Сейчас они вроде приезжают, но это же не 30 километров, а 100, а когда их вызываешь — они же заезжают на заправку, чтобы сюда добраться, а потом еще обратно везти человека. Мы понимаем это все. Но кто нас поймет? Мы терпели, сколько могли. Но больше сил нет».

В прошлое воскресенье, 16 декабря, замсекретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев заявил на заседании комиссии по подготовке к празднованию 100-летия республики, что министерство обороны готово выделить необходимое оборудование для обустройства понтонной переправы через Кемь для жителей Панозера, и что вопрос будет решен в течение недели.

Делая такие обещания, Нургалиев явно не учел менталитета карельских чиновников. В конце следующей недели, 21 декабря, Федеральное агентство новостей связалось с администрацией Кемского района. Оказалось, что чиновники прекрасно отдают себе отчет в масштабах бедствия, но в возведении моста не видят смысла и вообще не понимают, зачем людям надо ходить через реку.

«В магазин через реку жители не ходят, — заверил нашего корреспондента замглавы Кемского муниципального района Сергей Белостоцкий. — Река находится перед поселком Панозеро, где летом переправа людей происходит паромом, а зимой, когда ледостав идет, по льду. Пока лед тонкий, для пешеходов разрешается и для легких перевозок, когда толщина льда увеличивается, намораживается лед, проезжает техника. А внутри поселка реки нет».

В целом из речи чиновника можно сделать вывод, что граждане просто придумали проблему на ровном месте.

«Поселок находится на правом берегу реки, — поделился топографическими познаниями Белостоцкий. — А левом берегу реки никаких строений нет, там находится лес. В Панозере есть школа, детский сад, магазины и почта, а также ФАП. Неудобство такое, что пока лед встает, но паромом уже нельзя пользоваться, подвоз продуктов и почты прерывается на какой-то период. Но никто никуда не ходит, только люди, которые хотят выехать за пределы поселка. Людям никто не запрещает выезжать. Но дело в том, что в обиходе нет необходимости покидать поселок».

Рассказывая корреспонденту ФАН о своем видении ситуации, замглавы района не учел, что продукты как-то должны попадать в магазин поселка, а люди — на большую землю за лечением, работой или решением каких-то других вопросов.

«Возведения моста не будет, это очень дорого, — заявил чиновник. — Проектные работы, изыскания должны быть выполнены… не одна сотня миллионов на мост уйдет. Мосты делают там, где есть какая-то промышленность, какое-то развитие. А там леспромхоз закрылся, в основном пожилое население, молодежь вся уезжает. Пока построят мост — там, возможно, единицы останутся. Тратить 200 миллионов на мост смысла нет. Будет паромная переправа — ну, не знаю… сами понимаете: нет производства — молодежь вся будет уезжать. Их будет все меньше и меньше».

На прямой вопрос нашего корреспондента, считает ли он, что поселок фактически идет на вымирание, Белостоцкий ответил тоже прямо.

«Да. А что там делать людям, если нет работы? Единицы находят. Если 50 человек останется, то в мосте, наверное, не будет смысла», — подытожил чиновник.

Что касается предложения министерства обороны, Кемская администрация, конечно, готова его рассмотреть, но в целом относится к такому варианту с некоторым скепсисом.

«Военные предложили понтонный мост, — задумчиво сообщил чиновник. — Но его, опять же, когда лед пойдет, надо будет разбирать. То есть или понтонный мост, или паромная переправа. Военные сейчас предложили дать часть понтона для паромной переправы. Направили нам письмо, что они не против выделить нам это. Хотя бы бесплатно, примерно миллион можно сэкономить. И еще нами рассматривается вариант по изготовлению паромной переправы с разными способами привода, будет заказываться на заводе конструкция. Может, через трос, может, с самоходным. Сейчас рассматриваем коммерческие предложения разные, идут расчеты. Два основных варианта сейчас рассматриваем, до весны планируется приобретение, чтобы когда навигация установится, уже можно было бы переправляться».

Из беседы с представителем Кемской администрации можно сделать простой вывод — круглогодичная транспортная доступность Панозеру не грозит. Максимум, на что стоит рассчитывать местным жителям — новый паром летом.