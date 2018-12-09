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Припаркованные у ТРЦ «Макси» авто эвакуируют в Петрозаводске

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Припаркованные у ТРЦ «Макси» авто эвакуируют в Петрозаводске

Петрозаводск, 9 декабря. Эвакуатор отвозит припаркованные у торгового комплекса «Макси» авто на штрафстоянку в Петрозаводске.

Как пишут «Невские новости» со ссылкой на фотографии очевидцев, у торгового комплекса «Макси» работает эвакуатор. Здесь ранее установили знак, запрещающий парковку. 

Многие жители и гости города либо не заметили новый дорожный знак, либо осознанно его проигнорировали и оставили свои машины на территории. Эвакуатор активно занимается принудительным вывозом авто.

Отметим, парковать машины разрешено у McDonald’s. 

Автор: Алексей Громов
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