Припаркованные у ТРЦ «Макси» авто эвакуируют в Петрозаводске

Петрозаводск, 9 декабря. Эвакуатор отвозит припаркованные у торгового комплекса «Макси» авто на штрафстоянку в Петрозаводске.

Как пишут «Невские новости» со ссылкой на фотографии очевидцев, у торгового комплекса «Макси» работает эвакуатор. Здесь ранее установили знак, запрещающий парковку.

Многие жители и гости города либо не заметили новый дорожный знак, либо осознанно его проигнорировали и оставили свои машины на территории. Эвакуатор активно занимается принудительным вывозом авто.

Отметим, парковать машины разрешено у McDonald’s.