Карелия рискует замерзнуть: жители республики жалуются на проблемы с теплоснабжением

Уже в двух районах Республики Карелия наблюдаются перебои с теплоснабжением и недостаток запасов топлива. Жители Суоярвского и Беломорского районов Карелии заявляют об отключении тепла и пониженной температуре в квартирах. Такая ситуация в районах сохраняется с начала отопительного сезона.

«С 25 сентября это все происходит. Везде звонила и жаловалась. Сейчас пишем в прокуратуру. А платежки за тепло при этом — 100%. Мерзнем, нет угля, а вчера принесли квитанции с оплатой — 4 тыс. рублей за двухкомнатную квартиру», — рассказала жительница Беломорска Нина Асонкова.

Холодно не только в квартирах жителей Карелии — не выше 15 градусов — но и в социальных учреждениях поселков и городов. Тем не менее школы и детские сады продолжают работать.

«В поселке Сосновец в детском саду батареи чуть теплые. Уголь не привезли, и в ближайшее время, сказали, не ожидается. Воспитатели обогреватели включают. Детишки ходят одетые», — рассказала Виктория Истомина.

С такими же проблемами столкнулись и жители Суоярвского района. В поселке Поросозеро уже дважды за последнее время из-за отсутствия дров полностью останавливалась котельная. Там с проверкой побывали активисты Общероссийского народного фронта Карелии.

«На сегодняшний день запаса топлива в районе нет, котельные работают «с колес» — привозят дрова и тут же их сжигают. У теплоснабжающей компании большие задолженности перед поставщиками. При этом у населения перед компанией долгов нет, оплачивают они все своевременно», — сообщили Федеральному агентству новостей в ОНФ.

Отапливает Суорявский и Беломорский районы печально известный «Карелэнергоресурс». Кроме этих двух районов организация обслуживает еще семь. Именно ее в 2013–2015 годах возглавлял экс-министр строительства республики Дмитрий Матвиец, который был задержан 13 сентября по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах и сейчас находится в СИЗО №5 Москвы, куда был этапирован из петрозаводской колонии. Следствие полагает, что Матвиец нанес государству ущерб на 3,5 миллиона рублей, похищая бюджетные средства через незаконный возврат НДС.

В республике ходят упорные слухи о готовящемся банкротстве компании, но правительство региона их опровергает и утверждает, что «полностью контролирует ситуацию». Впрочем, и о полной готовности к отопительному сезону Минстрой Карелии отчитался очень уверенно.

«Отопительный сезон в Карелии проходит в штатном режиме. На всех объектах социальной сферы и жилого фонда республики — стабильное теплоснабжение. Работа объектов теплоснабжения находится на ежедневном контроле у Минстроя Карелии. Возникающие нарушения на сетях оперативно устраняются. Во всех районах сформирован необходимый запас топлива», — говорится в заявлении пресс-службы ведомства от 8 октября.

Но источник ФАН в министерстве утверждает, что картина не столь радужная, как ее хотят представить руководители. По районам, где сейчас замерзают люди, паспорта готовности к отопительному сезону просто отсутствуют — как без этих документов можно говорить о «стабильности», непонятно.

Вызывает опасение и состояние теплосетей в регионе. Износ сетей один из худших в стране — 91%. Программу реконструкции можно считать проваленной. Тем не менее в том же пресс-релизе министерство уверенно рапортует о ремонтных работах.

«В рамках подготовки к отопительному периоду были проведены необходимые ремонтные работы, — уверяет Минстрой Карелии. — В девяти районах республики было заменено более 10 тысяч метров изношенных тепловых сетей. Новые коммуникации появились в Беломорске, Кондопоге, поселке Харлу и Кяппесельга».

Как ранее стало известно ФАН, эти показатели сильно преувеличены. По графику действительно должны были заменить 10 тысяч метров труб, но на самом деле сделали в три раза меньше.

Морозы на территории республики еще не ударили — но рано или поздно это непременно случится. А пока жители включают на полную мощность обогреватели и надеются на правительство. Правительство Карелии тем временем проводит совещания, пытаясь на них решить сложившуюся ситуацию.