Названы расходы на содержание губернаторов СЗФО

Санкт-Петербург, 16 ноября. Среди губернаторов СЗФО расходы на содержание главы Карелии Артура Парфенчикова самые низкие.

Не учитывая районные коэффициенты и северные процентные надбавки, на функционирование высшего должностного лица Республики Карелия приходится 1,98 млн рублей. Вторым в списке самых бюджетных губернаторов является глава Калининградской области (2.144 млн рублей), в тройку входит губернатор Ненецкого автономного округа (2.307 рублей), пишет «ФедералПресс».

Напомним, что Парфенчиков возглавил регион в сентябре прошлого года. Он имеет звание государственного советника юстиции первого класса и большой управленческий опыт.