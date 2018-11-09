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Жительница Карелии зарезала двух инвалидов ради 260 тысяч рублей

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Жительница Карелии зарезала двух инвалидов ради 260 тысяч рублей
Петрозаводск, 9 ноября. Жительница города Питкяранта в Республике Карелия обвиняется в убийстве двух пожилых инвалидов, говорится в сообщении республиканского управления следственного комитета.

Инцидент произошел 5 ноября, когда 32-летняя женщина пришла в квартиру инвалидов. Злоумышленница нанесла 58-летнему мужчине и 55-летней женщине несколько ударов ножом. Пострадавшие скончались на месте.

Женщина забрала из квартиры 260 тысяч рублей, позднее ее задержали сотрудники правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Следственные органы передадут в суд ходатайство об аресте обвиняемой.

Автор: Ирина Селезнева
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