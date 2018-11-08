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Происшествия

Грузовик въехал в пешеходов в Карелии, есть пострадавшие

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Грузовик въехал в пешеходов в Карелии, есть пострадавшие

Петрозаводск, 8 ноября. В Петрозаводске на переходе грузовик въехал в пешеходов, один человек получил травмы, сообщили в ГИБДД.

Аавария произошла около 14.30 в районе Ключевая. Женщина 50 лет была срочно госпитализирована с места ДТП. Сообщается, что пострадавшая переходила дорогу не одна, информация уточняется.

Известно, что люди переходили через дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. На месте ЧП работают оперативные службы, выясняются обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что неизвестный водитель в Петербурге сбил 10-летнего мальчика, отвел его домой, а затем скрылся в неизвестном направлении.

Автор: Ирина Селезнева
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