В Карелии в ДТП с туристическим автобусом пострадали 13 человек

Санкт-Петербург, 14 октября. Туристический микроавтобус вылетел в кювет на трассе в Карелии, 13 человек получили травмы. Об этом сообщают в ГИБДД республики.

Авария случилась на трассе «Сортавала» в субботу, 13 октября, около 19.40: микроавтобус Mercedes с 20 пассажирам съехал с трассы в кювет из-за тумана. Пострадали 13 человек.

Водителя и одного пассажира сотрудники скорой помощи госпитализировали. У остальных пострадавших диагностировали только ушибы, им оказали помощь в амбулаторных условиях.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разбираются во всех обстоятельствах случившегося ДТП.