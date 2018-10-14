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В Карелии в ДТП с туристическим автобусом пострадали 13 человек

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В Карелии в ДТП с туристическим автобусом пострадали 13 человек

Санкт-Петербург, 14 октября. Туристический микроавтобус вылетел в кювет на трассе в Карелии, 13 человек получили травмы. Об этом сообщают в ГИБДД республики.

Авария случилась на трассе «Сортавала» в субботу, 13 октября, около 19.40: микроавтобус Mercedes с 20 пассажирам съехал с трассы в кювет из-за тумана. Пострадали 13 человек.

Водителя и одного пассажира сотрудники скорой помощи госпитализировали. У остальных пострадавших диагностировали только ушибы, им оказали помощь в амбулаторных условиях.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разбираются во всех обстоятельствах случившегося ДТП.

Автор: Алексей Громов
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