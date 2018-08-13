Подростка заподозрили в поджоге Успенской церкви в Карелии

Петрозаводск, 13 августа. В поджоге деревянной церкви Успения Пресвятой Богородицы XVIII века в карельском городе Кондопога подозревается 15-летний школьник с психическими отклонениями.

Как стало известно, сотрудникам полиции он признался, что хотел прославиться на весь мир. Именно это и побудило его поджечь объект культурного наследия, включенный в государственный реестр памятников истории и культуры.

Здание храма полностью сгорело в минувшую пятницу, 10 августа. Церковный сторож не сразу заметил пожар, потому как огонь начал распространяться с северной стороны храма. Специалисты не исключают, что причиной пожара стал именно поджог. Это подтверждает тот факт, что церковь начала гореть снаружи.

В настоящее время Следственный комитет и полиция Карелии проводят проверку.

