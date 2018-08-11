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Общество
Бассейн на Древлянке в Петрозаводске возобновляет работу после каникул
Общество
Бассейн на Древлянке в Петрозаводске возобновляет работу после каникул
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    Бассейн на Древлянке в Петрозаводске возобновляет работу после каникул

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    Бассейн на Древлянке в Петрозаводске возобновляет работу после каникул

    Петрозаводск, 11 августа. Жителям и гостям столицы Карелии сообщают, что бассейн «Н2О» возобновляет работу после летних каникул. Соответствующую информацию передает пресс-служба администрации Петрозаводского городского округа. 

    Первых посетителей после летних каникул бассейн начнет принимать в понедельник, 13 августа. За время каникул были проведены технологические работы: специалисты заменили воду и очистили чаши бассейна, перепланировали фойе и отремонтировали покрытие крыльца.

    Ранее сообщалось о том, что более 11 миллионов рублей направили власти Петрозаводска на ремонт средних образовательных учреждений. 

    Автор: Алексей Громов
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