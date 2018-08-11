Бассейн на Древлянке в Петрозаводске возобновляет работу после каникул

Петрозаводск, 11 августа. Жителям и гостям столицы Карелии сообщают, что бассейн «Н2О» возобновляет работу после летних каникул. Соответствующую информацию передает пресс-служба администрации Петрозаводского городского округа.

Первых посетителей после летних каникул бассейн начнет принимать в понедельник, 13 августа. За время каникул были проведены технологические работы: специалисты заменили воду и очистили чаши бассейна, перепланировали фойе и отремонтировали покрытие крыльца.

Ранее сообщалось о том, что более 11 миллионов рублей направили власти Петрозаводска на ремонт средних образовательных учреждений.