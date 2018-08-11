Уголовное дело возбудили по факту пожара в Успенской церкви в Карелии

Петрозаводск, 11 августа. Уголовное дело возбудили по факту пожара в церкви Успения Пресвятой Богородицы в Кондопоге. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике на официальном сайте.

«Возгорание церкви произошло сегодня утром. Несмотря на предпринятые меры, церковь сгорела», — отмечается в сообщении.

Следствие будет разбираться по уголовному делу, возбужденному по статье «Уничтожение объекта культурного наследия, взятого под охрану государства».

Известно, что пожарная сигнализация, установленная в церкви, сработала через пять минут после того, как туристическая группа уехала. В самом здании не было электропроводки, а ставить свечи категорически запрещено. Полыхала внешняя стена.

Отметим, деревянная церковь, построенная в 1774 году, находится на берегу Кондопожской губы Онежского озера, она является памятником заонежской деревянной архитектуры и объектом культурного наследия федерального значения.