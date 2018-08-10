Мужчина пострадал в массовом ДТП в Петрозаводске

Петрозаводск, 10 августа. Серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием четырех машин произошло в столице Карелии. Соответствующую информацию передает пресс-служба Госавтоинспекции республики.

Авария произошла около дома 29 на Первомайском проспекте в 08.50. Водитель отечественного автомобиля Lada Granta не справился с управлением транспортным средством и вылетел на полосу встречного движения, где произошло столкновение с машинами марок Chevrolet Lanos и Toyota RAV4, после чего японскую иномарку отбросило на микроавтобус.

Водитель отечественной легковушки, 41-летний мужчина, получил травмы. Работники скорой помощи незамедлительно его госпитализировали. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося ДТП.