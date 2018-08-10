Тихий геноцид: как из-за бездействия властей вымирает коренное население Карелии

Последний детский сад в поселке Куйтежа Олонецкого района закрывают, чтобы открыть там частный дом престарелых.

Пока республиканские власти кормили граждан обещаниями еще раз рассмотреть вопрос закрытия детского сада, помещение уже было обещано новому инвестору. Там, где раньше резвились дети, поселятся старики, причем не бесплатно.

Федеральное агентство новостей уже писало о судьбе карельской деревни Куйтежа, где власти закрывают последнее детское учреждение и намерены возить дошколят по опасной дороге в другой населенный пункт. Процесс оптимизации этого поселка некоторые местные жители уже называют между собой тихим геноцидом.

Куйтежа — старинное карельское село, где до сих пор сохраняется язык и культура карелов-ливвиков — одного из коренных народов республики. В данный момент здесь проживает около 600 человек. Когда-то в местной школе детям преподавался и родной карельский язык. Но школу закрыли еще в 2012 году, а теперь пришла очередь детского сада.

При этом в конце июля республиканское министерство образования заверяло СМИ: судьба поселка еще не решена, в Куйтежу будет направлена комиссия и она во всем разберется. Оказалось, что пока правительство кормило общественность обещаниями, районные власти уже пообещали здание садика новым хозяевам.

В стенах бывшего детского учреждения откроют частный дом престарелых «Как дома». В планах организаторов разместить здесь 30 пожилых людей, причем не безвозмездно. Правда, как юридическое лицо пансион пока не зарегистрирован, зато он успел объявить об открытии в социальных сетях.

Дети VS старики

«Нам очень нужна ваша помощь в благоустройстве помещения, рады будем любой помощи (кровати, столы, стулья, комоды, постельные принадлежности, рабочий инвентарь, телевизор и многое другое) все можно б/у, может, у кого-то дома стоит без надобности, а нам пригодится», — пишут «ВКонтакте» организаторы дома престарелых.

Редакция связалась с будущим руководителем учреждения Ларисой Степановой. Она подтвердила данные и сообщила, что мэрия Олонецкого района обещала ей здание садика еще три недели назад (то есть в середине июля) на безвозмездной основе, с условием самостоятельного обустройства.

«А мы-то в чем виноваты? — справедливо возмутилась в беседе с корреспондентом ФАН Степанова. — У нас появилась такая идея, мы обратились в мэрию Олонецкого района и там нам сразу же предложили садик в Куйтеже. Сказали, что в Олонце подходящих помещений нет и что мы молодцы».

И действительно, инициатива обустроить клиентам тихую старость определенно тянет на благое дело. Но родители Куйтежи не могут понять, почему это обязательно надо делать за счет их малышей.

«Нас лишили школы, теперь лишают садика, чтобы открыть этот платный пансион, — возмущается одна из местных жительниц, многодетная мать. — О каком сохранении нации карелов-ливвиков нам вообще говорят? Как здесь жить молодежи, если не только работать, но и растить детей негде? Раньше в школе дети изучали наш язык, после уроков помогали по хозяйству. Теперь нет. Ребята в 7 утра бегут на автобус, а вечером возвращаются голодные и уставшие. Они едут на рейсовых маршрутках со всеми учебниками, сумками, сменкой, лыжами зимой, без сопровождения. Чаще всего — стоя, сидячих мест не остается. Бывает, детей оставляют в Олонце, если они опаздывают. А что мы будем делать с малышней, как они каждый день будут добираться?»

Страшный путь

В первую очередь родительские тревоги связаны с безопасностью дошколят. Дорога, по которой власти намерены возить малышей четыре раза в день, находится в аварийном состоянии. Зимой по утрам она покрыта льдом: песком ее пересыпают только ближе к полудню. По словам местных жителей, не помогают решить эту проблему ни жалобы в ЕДДС, ни в дорожное предприятие, ни в прокуратуру. Кроме того, путь автобуса пролегает через федеральную трассу «Кола» и нерегулируемый железнодорожный переезд, а на некоторых участках там отсутствует телефонная связь.

По закону детей дошкольного возраста необходимо перевозить в сопровождении взрослых в специально оборудованном транспорте. Но на запросы в министерство образования жители получают один и тот же ответ: законодательство будет соблюдено, а садик закрыт. Как законодательство будет соблюдаться — люди не понимают.

Пока что они видели только рейсовый автобус, маршрутку, на которой добираются на учебу школьники. Демонстрировали автотранспорт той самой обещанной комиссии из министерства образования РК, добравшейся до села в начале августа. Жителям перевозчик сообщил, что приобретать автобус для развоза малышей он будет за собственный счет. Зачем ему это нужно и кто покроет расходы — остается загадкой.

Слово и дело

Посещение деревни представителем министерства, начальником отдела образования РК Алексеем Балгачевым вовсе не походило на попытки разобраться в ситуации. Судя по предоставленным в редакцию записям встречи, чиновник приехал только для того, чтобы констатировать факт закрытия садика и хоть как-то это обосновать людям.

Обоснования эти не особо оригинальны: власти и раньше рассказывали жителям, что детей дошкольного возраста в поселке недостаточно, а образовательные стандарты не предполагают разновозрастную группу. Все это выглядит странно: в законодательстве РФ запрет на разновозрастные группы отсутствует, кроме того, в собственных ответах Минобразования РК советует родителям, раз уж они так переживают, самим открыть в Куйтеже домашний детский сад. Количество детей в ответах при этом занижается: судя по предоставленной в редакцию справке, в поселке из 600 жителей детей в поселении больше, чем озвучивают власти. В общей сложности здесь живет почти 80 несовершеннолетних.

Единственным реальным обоснованием происходящего остается одно: Олонецкий район, администрация которого должна отвечать за благополучие своих граждан, полный банкрот. Как минимум 16 млн рублей требуют срочного погашения, но попытки решить этот вопрос через госзакупки уже в который раз срываются: желающих подать заявку на погашение долгов района нет. Как выяснило ФАН, эти задолженности скопились за долгие годы бездействия властей. Не хотят чиновники шевелиться и сейчас: вместо попыток развить поселение они просто отказываются от содержания учреждений.

В конце июля, незадолго до гостей из Минобразования, Куйтежу посетили представители Уполномоченного по правам человека в Карелии. Ознакомившись лично с положением дел и осмотрев все ту же маршрутку, комиссия пришла в ужас.

«Автобуса пока нет, водитель еще только собирается его закупать, — сообщил ФАН представитель Уполномоченного по правам человека в Карелии Сергей Прудников. — Это будет аналог продемонстрированной модели, Mersedes в пределах 2,5 млн рублей. Очень маленький и тесный автобус, в который после оборудования детских мест родители просто не влезут. Детских кресел и другого оборудования мы, разумеется, тоже пока не видели, их обещают закупить к учебному году. Мне кажется, водитель не совсем понимает, насколько все серьезно, ведь перевозки детей дошкольного возраста — это особая статья. Мы связывались с Ространспортом: у них по этому поводу очень жесткая позиция. Они будут контролировать ситуацию».

Кто виноват и что делать

Проблема Куйтежи, как и большинства «оптимизированных» карельских поселков – в пассивности администрации. По словам Прудникова, местные власти просто не понимают, что инвестиционный климат сложно повышать без привлечения молодых кадров и обеспечения инфраструктуры.

«Куйтежу можно возродить, ее молодежь хочет вернуться домой, — объяснил Прудников. — Но их надо заинтересовать, замотивировать. Нужно посмотреть, как оживить район. Провести анализ по молодым специалистам, возрождению производства: корма, растениеводство, поголовье крупного рогатого скота. И начинать надо с малого: с притока молодых кадров. Я говорил с исполнительным директором олонецкого молокозавода Галиной Ширшиной. Две трети мегрецкого совхоза составляют работники из Куйтежи. Почему тогда не простимулировать молодежь жить в своем поселке? Объявлено десятилетие детства, все вокруг переживают из-за демографического кризиса, кадрового голода и нехватки специалистов. Здесь есть возможность спасти ситуацию.

Но из Куйтежи молодежь сбежит, если не сможет растить здесь детей. В поселке почти 80 детей, а школы нет. Есть беременные, есть многодетные семьи. Остаются земли, сенокосы, фермы, которые еще можно привести в порядок и запустить в работу. Есть все для возрождения села. В той же Мегреге, куда теперь будут возить детей? При годовом бюджете в 4 млн рублей, еще 2 млн они прибавляют на инвестиционных программах. А это тот же район, просто муниципалы там действуют разумно. Нужна хорошая программа развития села. Все реально, все просто лежит под ногами. Но уничтожается бездарным и халатным руководством».

К сожалению, ни письма родителей, ни запросы в надзорные органы, ни обращения к Артуру Парфенчикову жителям Куйтежи не помогают. В данный момент родители готовятся обращаться в суд. И хотя они не особо сильны в юридических вопросах, драться за безопасность детей эти люди готовы до конца.