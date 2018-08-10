Стало известно, что происходило в Успенской церкви в Карелии перед пожаром

Петрозаводск, 10 августа. Следователи нашли группу туристов, которая находилась у Успенской церкви за пять минут до пожара.

Известно, что пожарная сигнализация, установленная в церкви, сработала через пять минут после того, как туристическая группа уехала. Смотритель незамедлительно отправился с огнетушителем внутрь здания, однако там очага возгорания обнаружить не получилось, помещение было в дыму. Также удалось выяснить, что в самом здании не было электропроводки, а ставить свечи категорически запрещено, сообщает источник ФАН.

Смотритель выбежал на улицу и увидел полыхающую стену. Он запомнил номер машины, на которой приехали туристы, и передал его правоохранительным органам. На место ЧП незамедлительно прибыли сотрудники МЧС и приступили к тушению пожара. Также к церкви прибыло руководство СУ СК.

Отметим, полностью уничтожен уникальный иконостас в стиле барокко. Церковь готовили к реставрационным работам, обсудить данный вопрос планировали на следующей неделе.