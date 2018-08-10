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Стало известно, что происходило в Успенской церкви в Карелии перед пожаром
Происшествия
Сгоревшая Успенская церковь в Карелии не была застрахована
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    Стало известно, что происходило в Успенской церкви в Карелии перед пожаром

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    Стало известно, что происходило в Успенской церкви в Карелии перед пожаром

    Петрозаводск, 10 августа. Следователи нашли группу туристов, которая находилась у Успенской церкви за пять минут до пожара.

    Известно, что пожарная сигнализация, установленная в церкви, сработала через пять минут после того, как туристическая группа уехала. Смотритель незамедлительно отправился с огнетушителем внутрь здания, однако там очага возгорания обнаружить не получилось, помещение было в дыму. Также удалось выяснить, что в самом здании не было электропроводки, а ставить свечи категорически запрещено, сообщает источник ФАН.

    Смотритель выбежал на улицу и увидел полыхающую стену. Он запомнил номер машины, на которой приехали туристы, и передал его правоохранительным органам. На место ЧП незамедлительно прибыли сотрудники МЧС и приступили к тушению пожара. Также к церкви прибыло руководство СУ СК.

    Отметим, полностью уничтожен уникальный иконостас в стиле барокко. Церковь готовили к реставрационным работам, обсудить данный вопрос планировали на следующей неделе.

    Стало известно, что происходило в Успенской церкви в Карелии перед пожаром

    Автор: Ксения Пудовкина
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