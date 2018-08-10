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Названа возможная причина пожара, уничтожившего уникальную церковь в Кондопоге
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    Названа возможная причина пожара, уничтожившего уникальную церковь в Кондопоге

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    Названа возможная причина пожара, уничтожившего уникальную церковь в Кондопоге

    Петрозаводск, 10 августа. Успенская церковь в Кондопоге полностью сгорела. По предварительным данным, причина ЧП — неосторожное обращение с огнем.

    Чрезвычайное происшествие случилось в пятницу, 10 августа, в Кондопоге. Памятник федерального значения сгорел полностью. В 11.00 пожар ликвидировали. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на собственного источника.

    Известно об одном пострадавшем — сотруднике МЧС, у него небольшое отравление угарным газом. По предварительным данным, основной причиной возгорания является неосторожное обращение с огнем одного из туристов. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Отметим, уникальная деревянная церковь, построенная в 1774 году, находится на берегу Кондопожской губы Онежского озера, она является памятником заонежской деревянной архитектуры и объектом культурного наследия федерального значения. 

    Автор: Ксения Пудовкина
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