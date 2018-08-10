Деревянная церковь 18 века загорелась в Карелии

Петрозаводск, 10 августа. Серьезное чрезвычайное происшествие случилось в Кондопоге: загорелась деревянная церковь XVIII века. Соответствующую информацию передает пресс-служба МЧС Карелии.

Пожар произошел в пятницу, 10 августа, сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного спасателя около 09.30. В настоящее время на месте инцидента работают сотрудники МЧС и правоохранительные органы.

Отметим, деревянная церковь, построенная в 1774 году, находится на берегу Кондопожской губы Онежского озера, она является памятником заонежской деревянной архитектуры и объектом культурного наследия федерального значения.