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Грузовой поезд насмерть сбил мужчину в Карелии
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    Грузовой поезд насмерть сбил мужчину в Карелии

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    Грузовой поезд насмерть сбил мужчину в Карелии

    Петрозаводск, 7 августа. Смертельное чрезвычайное происшествие случилось в воскресенье в столице Карелии: мужчина скончался под колесами поезда.

    Соответствующую информацию передает «Петрозаводск говорит» со ссылкой на данные, полученные в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

    Трагедия произошла 5 августа в 21.57 на 372 километре станции Деревянка. Водитель поезда применил экстренное торможение, однако мужчину спасти не удалось. Он получил смертельные травмы и скончался до приезда сотрудников скорой помощи.

    В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливаю все обстоятельства случившегося.

    Автор: Алексей Громов
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