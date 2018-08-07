Грузовой поезд насмерть сбил мужчину в Карелии

Петрозаводск, 7 августа. Смертельное чрезвычайное происшествие случилось в воскресенье в столице Карелии: мужчина скончался под колесами поезда.

Соответствующую информацию передает «Петрозаводск говорит» со ссылкой на данные, полученные в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Трагедия произошла 5 августа в 21.57 на 372 километре станции Деревянка. Водитель поезда применил экстренное торможение, однако мужчину спасти не удалось. Он получил смертельные травмы и скончался до приезда сотрудников скорой помощи.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливаю все обстоятельства случившегося.