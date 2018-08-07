Флешмоб «Карельская крууга» пройдет в Петрозаводске

Петрозаводск, 7 августа. Флешмоб «Карельская крууга» состоится в столице Карелии 9 августа в День коренных народов мира. Об этом сообщает ИА «Республика».

Организатором мероприятия выступил «Союз карельского народа». Оно состоится на площади Кирова в 19.00. Планируется, что во флешмобе примут участие члены национальных общественных организаций, участники творческих коллективов Карелии.

«Впервые в Петрозаводске прошел флешмоб «Карельская крууга» в прошлом году. Танец получился по-настоящему массовым: в нем приняли участие более трехсот человек — жители города Петрозаводска и гости из районов Карелии», — рассказала председатель «Союза карельского народа» Наталья Воробей.

Ранее сообщалось о том, что новую детскую площадку оборудуют в центре Петрозаводска в одном из городских парков.