Меню
Общество
Флешмоб «Карельская крууга» пройдет в Петрозаводске
Политика
Шведские компании сворачивают бизнес в Иране из-за санкций США
Следующая новость
Загрузка...

    Флешмоб «Карельская крууга» пройдет в Петрозаводске

      /  Обновлено: 
    53

    Флешмоб «Карельская крууга» пройдет в Петрозаводске

    Петрозаводск, 7 августа. Флешмоб «Карельская крууга» состоится в столице Карелии 9 августа в День коренных народов мира. Об этом сообщает ИА «Республика».

    Организатором мероприятия выступил «Союз карельского народа». Оно состоится на площади Кирова в 19.00. Планируется, что во флешмобе примут участие члены национальных общественных организаций, участники творческих коллективов Карелии.

    «Впервые в Петрозаводске прошел флешмоб «Карельская крууга» в прошлом году. Танец получился по-настоящему массовым: в нем приняли участие более трехсот человек — жители города Петрозаводска и гости из районов Карелии», — рассказала председатель «Союза карельского народа» Наталья Воробей.

    Ранее сообщалось о том, что новую детскую площадку оборудуют в центре Петрозаводска в одном из городских парков. 

    Автор: Алексей Громов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.