Новая детская площадка появится в Петрозаводске

Петрозаводск, 7 августа. Новую детскую площадку оборудуют в центре Петрозаводска в одном из городских парков. Соответствующую информацию передает «ИА Республика» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе мэрии областного центра.

Планируется, что на месте старой детской площадки появится новый спортивно-игровой комплекс, открытие которого запланировано на сентябрь. Отметим, разбирать старую конструкцию будут за счет средств спонсоров.

Ранее сообщалось о том, что первую партию рыбы на полтора миллиона долларов доставят в Китай из Карелии в текущем году. Также первый туристический маршрут планируют создать из китайской провинции Фуцзянь в Карелию.