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Общество
Новая детская площадка появится в Петрозаводске
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    Новая детская площадка появится в Петрозаводске

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    Новая детская площадка появится в Петрозаводске

    Петрозаводск, 7 августа. Новую детскую площадку оборудуют в центре Петрозаводска в одном из городских парков. Соответствующую информацию передает «ИА Республика» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе мэрии областного центра.

    Планируется, что на месте старой детской площадки появится новый спортивно-игровой комплекс, открытие которого запланировано на сентябрь. Отметим, разбирать старую конструкцию будут за счет средств спонсоров.

    Ранее сообщалось о том, что первую партию рыбы на полтора миллиона долларов доставят в Китай из Карелии в текущем году. Также первый туристический маршрут планируют создать из китайской провинции Фуцзянь в Карелию.

    Автор: Алексей Громов
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