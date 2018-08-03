Фонари установят на двух улицах Петрозаводска

Петрозаводск, 3 августа. Власти Петрозаводска сообщили о том, что в центре города и на Перевалке установят новые опоры уличного освещения. Соответствующую информацию передает интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru».

Планируется, что светильники будут монтировать вдоль Неглинской набережной от улицы Дзержинского до спортивного комплекса «Луми» и в районе Кимасозерского проезда на Перевалке. Все работы должны завершиться до 1 октября.

Ранее сообщалось о том, что первую партию рыбы на полтора миллиона долларов доставят в Китай из Карелии в текущем году. Также первый туристический маршрут планируют создать из китайской провинции Фуцзянь в Карелию.