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Общество
Фонари установят на двух улицах Петрозаводска
Общество
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    Фонари установят на двух улицах Петрозаводска

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    Фонари установят на двух улицах Петрозаводска

    Петрозаводск, 3 августа. Власти Петрозаводска сообщили о том, что в центре города и на Перевалке установят новые опоры уличного освещения. Соответствующую информацию передает интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru».

    Планируется, что светильники будут монтировать вдоль Неглинской набережной от улицы Дзержинского до спортивного комплекса «Луми» и в районе Кимасозерского проезда на Перевалке. Все работы должны завершиться до 1 октября.

    Ранее сообщалось о том, что первую партию рыбы на полтора миллиона долларов доставят в Китай из Карелии в текущем году. Также первый туристический маршрут планируют создать из китайской провинции Фуцзянь в Карелию.

    Автор: Алексей Громов
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