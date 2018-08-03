Китайские бизнесмены построят гостиницы в Карелии

Петрозаводск, 3 августа. Первый туристический маршрут планируют создать из китайской провинции Фуцзянь в Карелию. Об этом пишет ИА «Республика» со ссылкой на информацию, озвученную в рамках встречи в правительстве главы республики Артура Парфенчикова и членов делегации из Китая.

Также известно, что предприниматели из провинции Фуцзянь планируют построить в Карелии гостиницы и объекты транспортной инфраструктуры. Данное предложение озвучил руководитель китайской делегации Лян Цзянъюн.

Глава республики Артур Парфенчиков в рамках встречи отметил, что в сентябре состоится ответная рабочая поездка карельской делегации в Китай, основная цель которой заключается в обсуждении вопросов, связанных со строительством ветряных электростанций на берегу Белого моря, также обсудят перспективы вложения в республику инвестиций из Китая.

Напомним, первую партию рыбы на полтора миллиона долларов доставят в Китай из Карелии в текущем году.