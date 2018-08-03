Меню
Россия
Китайские бизнесмены построят гостиницы в Карелии
Общество
Участок Обводного канала в Архангельске закроют на два месяца
Следующая новость
Загрузка...

    Китайские бизнесмены построят гостиницы в Карелии

    100

    Китайские бизнесмены построят гостиницы в Карелии

    Петрозаводск, 3 августа. Первый туристический маршрут планируют создать из китайской провинции Фуцзянь в Карелию. Об этом пишет ИА «Республика» со ссылкой на информацию, озвученную в рамках встречи в правительстве главы республики Артура Парфенчикова и членов делегации из Китая.

    Также известно, что предприниматели из провинции Фуцзянь планируют построить в Карелии гостиницы и объекты транспортной инфраструктуры. Данное предложение озвучил руководитель китайской делегации Лян Цзянъюн.

    Глава республики Артур Парфенчиков в рамках встречи отметил, что в сентябре состоится ответная рабочая поездка карельской делегации в Китай, основная цель которой заключается в обсуждении вопросов, связанных со строительством ветряных электростанций на берегу Белого моря, также обсудят перспективы вложения в республику инвестиций из Китая.

    Напомним, первую партию рыбы на полтора миллиона долларов доставят в Китай из Карелии в текущем году.

    Автор: Алексей Громов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.