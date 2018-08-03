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    Карелия начнет поставки рыбы в Китай

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    Карелия начнет поставки рыбы в Китай

    Петрозаводск, 3 августа. Первую партию рыбы на полтора миллиона долларов доставят в Китай из Карелии в текущем году.

    Соответствующее соглашение подписали карельская объединенная продуктовая компания и компания по управлению государственным имуществом провинции Фуцзянь.

    «Соглашение на этот год 1,5 млн долларов США, далее ускоряющимися темпами: 5 млн долларов в 2019 году, 10 млн долларов в 2020 году. Надеемся на плодотворное сотрудничество», — рассказал гендиректор ООО «Карельская объединенная продуктовая компания» Александр Строганов​​​.

    Планируется, что в Китай через Петербург будут доставлять замороженную форель, треску и краба. Напомним, делегация из китайской провинции Фуцзянь прибыла в столицу Карелии в четверг, 2 августа. Главная цель визита — обсуждение перспектив сотрудничества в сферах торговли, экономики, туризма, культуры и образования. Об этом пишет РИА Новости.

    Автор: Ксения Пудовкина
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