Меню
Общество
Памятник Герою России открыли в Петрозаводске в День ВДВ
Общество
Суд арестовал младшую из сестер, жестоко убивших отца в Москве
Следующая новость
Загрузка...

    Памятник Герою России открыли в Петрозаводске в День ВДВ

    52

    Памятник Герою России открыли в Петрозаводске в День ВДВ

    Петрозаводск, 2 августа. Памятный бюст Герою России Александру Калинину открыли в столице Карелии в День ВДВ. Соответствующую информацию передает «Петрозаводск говорит».

    Памятник в сквере храма пророка Илии открыли в четверг, 2 августа, после митинга у мемориального комплекса «Черный тюльпан». Отметим, Александр Калинин является уроженцем карельского поселка Надвоицы, он погиб в 2000 году во время второй чеченской войны.

    Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев принял участие в церемонии открытия, пишет ТАСС. Он подчеркнул:

    «Саша связал свою судьбу военным, я связал свою судьбу военным. Но есть только одно но — он должен был жить, он моложе. Он должен был сегодня стоять здесь и вместе с нами отмечать праздник ВДВ».

    Автор: Алексей Громов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.