Памятник Герою России открыли в Петрозаводске в День ВДВ
Петрозаводск, 2 августа. Памятный бюст Герою России Александру Калинину открыли в столице Карелии в День ВДВ. Соответствующую информацию передает «Петрозаводск говорит».
Памятник в сквере храма пророка Илии открыли в четверг, 2 августа, после митинга у мемориального комплекса «Черный тюльпан». Отметим, Александр Калинин является уроженцем карельского поселка Надвоицы, он погиб в 2000 году во время второй чеченской войны.
Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев принял участие в церемонии открытия, пишет ТАСС. Он подчеркнул:
«Саша связал свою судьбу военным, я связал свою судьбу военным. Но есть только одно но — он должен был жить, он моложе. Он должен был сегодня стоять здесь и вместе с нами отмечать праздник ВДВ».