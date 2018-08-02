Памятник Герою России открыли в Петрозаводске в День ВДВ

Петрозаводск, 2 августа. Памятный бюст Герою России Александру Калинину открыли в столице Карелии в День ВДВ. Соответствующую информацию передает «Петрозаводск говорит».

Памятник в сквере храма пророка Илии открыли в четверг, 2 августа, после митинга у мемориального комплекса «Черный тюльпан». Отметим, Александр Калинин является уроженцем карельского поселка Надвоицы, он погиб в 2000 году во время второй чеченской войны.

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев принял участие в церемонии открытия, пишет ТАСС. Он подчеркнул: