Шесть человек пострадали в ДТП с двумя иномарками в Карелии

Петрозаводск, 2 августа. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в столице Карелии на автомобильной дороге Деревянное — Деревянка: столкнулись две иномарки, шесть человек получили травмы.

Как передает ИА «Республика», авария случилась в Прионежском районе: водитель автомобиля Fiat не справился с управлением транспортным средством и вылетел на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Volkswagen, за рулем которого находился 40-летний водитель.

В ДТП пострадали шесть человек: водитель Volkswagen и его 17-летний пассажир, 72-летний водитель Fiat, 44-летняя женщина и двое школьников. Все пострадавшие получили медицинскую помощь.