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Шесть человек пострадали в ДТП с двумя иномарками в Карелии
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    Шесть человек пострадали в ДТП с двумя иномарками в Карелии

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    Шесть человек пострадали в ДТП с двумя иномарками в Карелии

    Петрозаводск, 2 августа. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в столице Карелии на автомобильной дороге Деревянное — Деревянка: столкнулись две иномарки, шесть человек получили травмы.

    Как передает ИА «Республика», авария случилась в Прионежском районе: водитель автомобиля Fiat не справился с управлением транспортным средством и вылетел на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Volkswagen, за рулем которого находился 40-летний водитель.

    В ДТП пострадали шесть человек: водитель Volkswagen и его 17-летний пассажир, 72-летний водитель Fiat, 44-летняя женщина и двое школьников. Все пострадавшие получили медицинскую помощь.

    Автор: Алексей Громов
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