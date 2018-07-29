Рыбаки из Карелии получили катер за судака весом в четыре килограмма
Петрозаводск, 29 июля. Экипаж из Карелии стал победителем фестиваля рыбной ловли под названием «Ладожские шхеры», передает ИА «Республика».
Соревнования в рамках фестиваля прошли в субботу, 28 июля, в Сортавале. Самую большую рыбу — судака, вес которого составляет порядка четырех килограммов, — поймала команда местных рыбаков. Они получили кубок и главный приз — катер «Корвет 500» — от организатора фестиваля, директора компании «Колмас Карелия» Александра Артемьева.
Специальный приз получил семейный экипаж из Гатчины Ленинградской области. Кубок главы Карелии и надувную лодку вручил Артур Парфенчиков.
«Благодаря таким мероприятиям начинаешь понимать, почему Сортавала признана в этом году лучшим малым городом России по туристической привлекательности. Я думаю, что мы сделаем вместе все для того, чтобы мы это первое место никому не отдали», — отметил Парфенчиков.