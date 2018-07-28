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Происшествия
В Петрозаводске хозяева вышвырнули щенка из окна общежития
Украина
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    В Петрозаводске хозяева вышвырнули щенка из окна общежития

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    В Петрозаводске хозяева вышвырнули щенка из окна общежития

    Петрозаводск, 28 июля. Хозяева вышвырнули щенка из окна четвертого этажа. Щенок приземлился на газон и чудом остался жив, однако его состояние оценивается как тяжелое.

    Инцидент произошел вечером 26 июля на улице Варламова возле дома №40. Местные жители стали свидетелями жестокого обращения и обратились в правоохранительные органы. На место происшествия выехали полицейские и зоозащитники.

    Пес не мог пошевелиться и с трудом дышал, пытаясь оправиться от произошедшего. Щенок лежал на земле и жалобно скулил. По словам очевидцев, это не первый случай такого жестокого обращения: из этого же окна уже летали и животные, и предметы быта.

    Полугодовалого щенка зовут Джон. Как выяснилось, пес в чем-то провинился, и недовольные хозяева сначала избили его, а потом выкинули из окна. Врачи установили, что у Джона ушиб легких, а его состояние оценивается как тяжелое. Щенку предстоит обследование и длительное лечение.

    Автор: Софья Куликова
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