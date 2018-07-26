Морской фестиваль «Большой сбор на Онего» пройдет в Петрозаводске

Петрозаводск, 26 июля. Третий морской фестиваль «Большой сбор на Онего» пройдет в устье реки Лососинка на набережной Онежского озера в Петрозаводске.

Как сообщает ИА «Республика», фестиваль пройдет в период с 28 по 29 июля. Он стартует со шлюпочной регаты. К настоящему моменту зарегистрировались уже восемь мужских и две женские команды.

Старт будет дан 11.00, финал состоится 29 июля в 11.00. Также состоится церемония награждения победителей всероссийской парусной регаты «Банковский кубок — Онежская регата».

Ранее сообщалось о том, что более 11 миллионов рублей направили власти Петрозаводска на ремонт средних образовательных учреждений.