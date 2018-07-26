Власти Петрозаводска направили более 11 млн рублей на ремонт школ

Петрозаводск, 26 июля. Более 11 миллионов рублей направили власти Петрозаводска на ремонт средних образовательных учреждений. Соответствующую информацию передает ИА «Республика» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе администрации столицы Карелии.

На выделенные деньги в школах города приводят в порядок кровли и фасады, меняют окна и красят кабинеты. Кроме этого, проводятся работы по благоустройству спортивных и игровых площадок.

Напомним, ледовая арена «Луми» начнет работать на следующей неделе после летних каникул в Петрозаводске. Планируется, что тренировки начнутся 30 июля. В настоящее время каток не работает, он был закрыт для посетителей.