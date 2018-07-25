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Новую детскую площадку оборудуют на месте старой в Петрозаводске
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    Новую детскую площадку оборудуют на месте старой в Петрозаводске

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    Новую детскую площадку оборудуют на месте старой в Петрозаводске

    Петрозаводск, 25 июля. Устаревшее спортивно-игровое оборудование планируют демонтировать в столице Карелии.

    Компания «Мир-Детям» на этом месте установит новую детскую площадку. Соответствующую информацию передает ИА «Республика» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе горадминистрации.

    Жителей и гостей Петрозаводска просят не пускать своих детей на площадку. А автомобилистов — не парковать машины со стороны улицы Питкярантской.

    Напомним, ледовая арена «Луми» начнет работать на следующей неделе после летних каникул в Петрозаводске. Планируется, что тренировки начнутся 30 июля. В настоящее время каток не работает, он был закрыт для посетителей. 

    Автор: Алексей Громов
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