Стало известно, когда откроется ледовая арена «Луми» в Петрозаводске

Петрозаводск, 25 июля. Ледовая арена «Луми» начнет работать на следующей неделе после летних каникул в Петрозаводске, пишет «Аиф-Карелия».

Планируется, что тренировки начнутся 30 июля. В настоящее время каток не работает, он был закрыт для посетителей. Здесь выполнили сервис основного технологического оборудования и инженерных систем.

Испытания систем отопления и вентиляции прошли 6 июля, а 16 июля запущено технологическое оборудование, а с 18 июля начали заливать лед.

Напомним, свыше 83 миллионов рублей направят на строительство новой дороги в Петрозаводске. Соответствующую информацию озвучил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, который встретился с главой республики Артуром Парфенчиковым.