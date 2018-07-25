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Стало известно, когда откроется ледовая арена «Луми» в Петрозаводске
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    Стало известно, когда откроется ледовая арена «Луми» в Петрозаводске

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    Стало известно, когда откроется ледовая арена «Луми» в Петрозаводске

    Петрозаводск, 25 июля. Ледовая арена «Луми» начнет работать на следующей неделе после летних каникул в Петрозаводске, пишет «Аиф-Карелия».

    Планируется, что тренировки начнутся 30 июля. В настоящее время каток не работает, он был закрыт для посетителей. Здесь выполнили сервис основного технологического оборудования и инженерных систем.

    Испытания систем отопления и вентиляции прошли 6 июля, а 16 июля запущено технологическое оборудование, а с 18 июля начали заливать лед.

    Напомним, свыше 83 миллионов рублей направят на строительство новой дороги в Петрозаводске. Соответствующую информацию озвучил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, который встретился с главой республики Артуром Парфенчиковым.

    Автор: Алексей Громов
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