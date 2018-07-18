В Карелии 2,4 млрд рублей направят на ремонт и строительство дорог

Петрозаводск, 18 июля. Порядка 2,4 миллиардов рублей направят на ремонт и строительство 16 дорожных объектов в Карелии до 2020 года. Об этом сообщает «Петрозаводск говорит» со ссылкой на данные, полученные в пресс-служба Минтранса республики.

Так, в текущем и следующем году построят дорогу Медвежьегорск — Толвуя — Великая Губа, 106 км — Больничный и трассу к промышленному парку «Надвоицы» в Сегежском районе. Также на 10 и 23 километрах автодороги Кола будут проведены работы по реконструкции железобетонных мостов.

Кроме этого, в течение двух лет планируют построить 12 капитальных искусственных сооружений взамен существующих деревянных мостов, реконструировать улицу Куйбышева от проспекта Ленина до набережной Варкауса. В общей сложности, на эти работы выделили порядка 2,4 миллиардов рублей.