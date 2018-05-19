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Жители Петрозаводска смогут выбрать домашнего питомца в рамках «Кошачьего марафона»
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    Жители Петрозаводска смогут выбрать домашнего питомца в рамках «Кошачьего марафона»

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    Жители Петрозаводска смогут выбрать домашнего питомца в рамках «Кошачьего марафона»

    Петрозаводск, 19 мая. Жители Петрозаводска смогут приобрести домашнего питомца в рамках «Кошачьего марафона».

    Как передает «Петрозаводск говорит», «Кошачий марафон» состоится в столице Карелии 26 мая в период с 11:00 до 18:00 часов. Планируется, что мероприятие пройдет в центре «Открытые сердца» на набережной Варкауса, 1-а.

    Каждый желающий, прихвативший с собой паспорт и переноску для животных, сможет обзавестись котом или кошкой из Первого Приюта.

    «Все кошечки привиты, стерилизованы/кастрированы. Отдаются бесплатно, по договору, поэтому нужно взять с собой паспорт», — подчеркивают организаторы.

    Автор: Алексей Громов
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