Жители Петрозаводска смогут выбрать домашнего питомца в рамках «Кошачьего марафона»

Петрозаводск, 19 мая. Жители Петрозаводска смогут приобрести домашнего питомца в рамках «Кошачьего марафона».

Как передает «Петрозаводск говорит», «Кошачий марафон» состоится в столице Карелии 26 мая в период с 11:00 до 18:00 часов. Планируется, что мероприятие пройдет в центре «Открытые сердца» на набережной Варкауса, 1-а.

Каждый желающий, прихвативший с собой паспорт и переноску для животных, сможет обзавестись котом или кошкой из Первого Приюта.