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Более 40 человек эвакуировали из горевшей больницы в Карелии
Общество
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    Более 40 человек эвакуировали из горевшей больницы в Карелии

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    Более 40 человек эвакуировали из горевшей больницы в Карелии

    Петрозаводск, 19 мая. Чрезвычайное происшествие случилось вчера вечером в Кондопоге: из горевшей больницы эвакуировали больше 40 человек.

    Как передает ИА «Республика», пожар произошел в пятницу, 18 мая, в здании № 20а на улице Бумажников в Кондопоге. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного спасателя около 22:43 часов вечера.

    На место ЧП незамедлительно прибыли десять человек личного состава и три единицы техники, полностью ликвидировать возгорание удалось к 23:30 часам. Известно, что из здания эвакуировали 43 человека, в том числе семерых детей. К счастью, информации о пострадавших не поступало.

    В настоящее время сотрудники правоохранительных органов и специалисты разбираются в обстоятельствах и причинах возникновения пожара.

    Автор: Алексей Громов
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