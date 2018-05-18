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Движение транспорта ограничат в Петрозаводске из-за велопарада
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    Движение транспорта ограничат в Петрозаводске из-за велопарада

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    Движение транспорта ограничат в Петрозаводске из-за велопарада

    Петрозаводск, 18 мая. Автомобилистов предупреждают о временном перекрытии дорог в Петрозаводске из-за весеннего велопарада.

    Как передает Karelia.news, в воскресенье, 20 мая, в период с 9:00 до 20:00 часов нельзя будет проехать по улице Гоголя от улицы Герцена до улицы Энгельса, по улице Энгельса от проспекта Ленина до площади Ленина и по площадки Ленина. Велопарад состоится на площади Ленина 20 мая с 12:00 до 17:00 часов.

    Ранее сообщалось о том, что новый парк «Патриот» планируют создать в столице Карелии. Представители власти сообщают, что парк откроют для посетителей в 2020 году.

    Автор: Алексей Громов
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