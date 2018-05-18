Парк «Патриот» с полуподземным музеем создадут в Петрозаводске

Петрозаводск, 18 мая. Новый парк «Патриот» планируют создать в столице Карелии. Соответствующую информацию передает «ИА Республика» со ссылкой на данные, полученные от министра культуры Алексея Лесонена.

Так, в четверг, 17 мая, состоялось выездное совещание, в рамках которого главе Карелии Артуру Парфенчикову министр культуры Алексей Лесонен сообщил о скором начале строительства парка «Патриот» вдоль улицы Сыктывкарской.

Инициаторами строительства выступили военный комиссариат республики совместно с холдингом «Лотос» при поддержке правительства республики. Планируется, что парк будет состоять из четырех блоков, которые неразрывно связаны с историей развития столицы: Петровский завод (период XVIII века), Александровский завод (период конца XVIII — начала XX веков), оборона Петрозаводска (1941 год) и освобождение Петрозаводска (1944 год). Также на территории парка появится небольшой полуподземный музей.

Стоимость возведения четырех блоков составит более 5,5 миллионов рублей. Лесонен отметил, что строительство будет осуществлять поэтапно. Планируется, что парк откроют для посетителей в 2020 году.