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Зеленые зоны Петрозаводска начали обрабатывать от клещей
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    Зеленые зоны Петрозаводска начали обрабатывать от клещей

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    Зеленые зоны Петрозаводска начали обрабатывать от клещей
    Петрозаводск, 17 мая. Места отдыха горожан обрабатывают акарицидами.

    Как сообщает МК Карелия, муниципальный контракт предусматривает обработку 80 гектаров пешеходных зон. Среди них зеленые зоны на границе с лесом, парки и места массового отдыха. Зоны уже обработанные будут обозначать специальными табличками. Администрация города просит жителей не выходить на обработанные участки с детьми и домашними животными в течение четырех дней после обработки.

    Однако данный препарат нельзя применять возле водоемов, поэтому горожан просят быть внимательными и осматривать себя после пребывания в высокой траве у водоемов.

    Если все же удалось поймать клеща, то необходимо немедленно обратиться в Центр гигиены и эпидемиологии, который расположен в доме 12 на улице Пирогова.

    Автор: Софья Куликова
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