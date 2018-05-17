Гранату времен войны нашли во дворе Петрозаводска



Петрозаводск, 17 мая. У здания на окраине Петрозаводска обнаружили боевую гранату времен Великой Отечественной войны. На данный момент ручная граната вывезена и обезврежена сотрудниками оперативной группы.

Боеприпасы обнаружили 16 мая в 17.45 на Пряжинском шоссе, дом 8. Около здания нашли гранату. На место выехали оперативные группы и изъяли боеприпас. Об этом сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Петрозаводска.

На данный момент боеприпас вывезен и обезврежен согласно законодательству России. Безопасности населения ничто не угрожает.

Ранее 16 мая оперативные службы выезжали по вызову на Лососинское шоссе. Поступило сообщение о бесхозном предмете возле дома 30. Как выяснилось, бесхозная барсетка не представляла опасности, скорее всего его забыли возле дома.