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Гранату времен войны нашли во дворе Петрозаводска
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    Гранату времен войны нашли во дворе Петрозаводска

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    Гранату времен войны нашли во дворе Петрозаводска
    Петрозаводск, 17 мая. У здания на окраине Петрозаводска обнаружили боевую гранату времен Великой Отечественной войны. На данный момент ручная граната вывезена и обезврежена сотрудниками оперативной группы.

    Боеприпасы обнаружили 16 мая в 17.45 на Пряжинском шоссе, дом 8. Около здания нашли гранату. На место выехали оперативные группы и изъяли боеприпас. Об этом сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Петрозаводска.

    На данный момент боеприпас вывезен и обезврежен согласно законодательству России. Безопасности населения ничто не угрожает.

    Ранее 16 мая оперативные службы выезжали по вызову на Лососинское шоссе. Поступило сообщение о бесхозном предмете возле дома 30. Как выяснилось, бесхозная барсетка не представляла опасности, скорее всего его забыли возле дома.

    Автор: Софья Куликова
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