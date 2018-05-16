Субботник пройдет на трассе «Фонтаны» в Петрозаводске

Петрозаводск, 16 мая. Неравнодушных горожан приглашают присоединиться к уборке лыжной трассы.

В администрации города отметили, что с завершением зимнего сезона хлопоты на лыжной трассе «Фонтаны» не заканчиваются. Любителей лыж и ответственных горожан приглашают присоединиться к субботнику и очистить трассу для будущего сезона. Подобное мероприятие проходит каждый год в рамках подготовки трассы к следующему сезону и уборки города.

«Петрозаводск спортивный» приглашает всех неравнодушных горожан принять участие в уборке любимой лыжной трассы», — сказано в обращении мэрии Петрозаводска.

В этом году субботник состоится 26 мая в 11.00. После субботника участников ждет горячий чай и приятная беседа.