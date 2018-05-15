Сельскохозяйственная ярмарка откроется в столице Карелии

Петрозаводск, 15 мая. Жителей и гостей Петрозаводска приглашают принять участие в сельскохозяйственной ярмарке, которая продлится до 20 мая.

Соответствующую информацию передает «Петрозаводск говорит» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе мэрии города.

Так, местные жители смогут приобрести мясо, мясные и молочные продукты, хлебобулочные изделия. Кроме этого, можно будет приобрести садово-парковую мебель, аксессуары для бань и саун, передает УФСИН республики.

Отметим, что сельскохозяйственная ярмарка продлится до 20 мая, в свою очередь, торговые ряды будут работать с 10 утра до 19 часов вечера.