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Сельскохозяйственная ярмарка откроется в столице Карелии
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    Сельскохозяйственная ярмарка откроется в столице Карелии

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    Сельскохозяйственная ярмарка откроется в столице Карелии

    Петрозаводск, 15 мая. Жителей и гостей Петрозаводска приглашают принять участие в сельскохозяйственной ярмарке, которая продлится до 20 мая.

    Соответствующую информацию передает «Петрозаводск говорит» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе мэрии города.

    Так, местные жители смогут приобрести мясо, мясные и молочные продукты, хлебобулочные изделия. Кроме этого, можно будет приобрести садово-парковую мебель, аксессуары для бань и саун, передает УФСИН республики.  

    Отметим, что сельскохозяйственная ярмарка продлится до 20 мая, в свою очередь, торговые ряды будут работать с 10 утра до 19 часов вечера.

    Автор: Алексей Громов
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