Власти Карелии предупреждают о возможных ЧС из-за аномальной жары

Петрозаводск, 15 мая. Жителей и гостей Карелии предупредили о том, что из-за жары возможно возникновение чрезвычайных ситуаций.

Как передает «Петрозаводск говорит», с 12 мая на территории республики установилась аномальная жара, что может стать причиной возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе, пожаров в лесополосах.

Сотрудники Гидрометцентра по региону предупреждают местных жителей и гостей республики, что достаточно жаркая погода сохранится в Карелии до четверга 17 мая.

Ранее сообщалось о том, что аукцион на определение подрядчика, который проведет ямочный ремонт дорог в столице Карелии, пройдет 10 мая.