Меню
Общество
Власти Карелии предупреждают о возможных ЧС из-за аномальной жары
Политика
В Госдепе США назвали ложными сообщения о расширении полномочий Волкера на Украине
Следующая новость
Загрузка...

    Власти Карелии предупреждают о возможных ЧС из-за аномальной жары

    60

    Власти Карелии предупреждают о возможных ЧС из-за аномальной жары

    Петрозаводск, 15 мая. Жителей и гостей Карелии предупредили о том, что из-за жары возможно возникновение чрезвычайных ситуаций.

    Как передает «Петрозаводск говорит», с 12 мая на территории республики установилась аномальная жара, что может стать причиной возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе, пожаров в лесополосах.

    Сотрудники Гидрометцентра по региону предупреждают местных жителей и гостей республики, что достаточно жаркая погода сохранится в Карелии до четверга 17 мая.

    Ранее сообщалось о том, что аукцион на определение подрядчика, который проведет ямочный ремонт дорог в столице Карелии, пройдет 10 мая.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.