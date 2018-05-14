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Происшествия
Водитель легковушки погиб при столкновении с грузовиком на трассе в Карелии
Россия
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    Водитель легковушки погиб при столкновении с грузовиком на трассе в Карелии

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    Водитель легковушки погиб при столкновении с грузовиком на трассе в Карелии

    Петрозаводск, 14 мая. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось на 505 километре автомобильной трассы «Кола» в Карелии: столкнулись две машины.

    Как передает «ИА Республика», автомобильное происшествие случилось в Кондопожском районе Карелии в 20:35 часов вечера на 505 километре трассы «Кола»: иномарка Hyundai Sonata, за рулем которой находился 24-летний водитель, выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовой машиной.

    Водитель легкового автомобиля получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте приезда сотрудников скорой медицинской помощи. В настоящее время правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

    Автор: Алексей Громов
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