Водитель легковушки погиб при столкновении с грузовиком на трассе в Карелии

Петрозаводск, 14 мая. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось на 505 километре автомобильной трассы «Кола» в Карелии: столкнулись две машины.

Как передает «ИА Республика», автомобильное происшествие случилось в Кондопожском районе Карелии в 20:35 часов вечера на 505 километре трассы «Кола»: иномарка Hyundai Sonata, за рулем которой находился 24-летний водитель, выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовой машиной.

Водитель легкового автомобиля получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте приезда сотрудников скорой медицинской помощи. В настоящее время правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.