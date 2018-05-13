Вид набережной Петрозаводска шокировал горожан

Петрозаводск, 13 мая. Набережная Онежского озера является главным туристическим объектом города.

Горожане в социальных сетях делятся впечатлением от вида набережной. Вся набережная устлана мусором, а в водоеме плавают какие-то доски и строительный мусор.

Неравнодушные горожане просят обратить внимание на состояние главной достопримечательности города. Несмотря на то, что по всей Росси весь май проходили массовые субботники, до набережной Онежского озера они так и не добрались.

Очевидцы призывают администрацию города обратить внимание и привести набережную в порядок, хотя бы убрать накопавшиеся кучи мусора и отчистить поверхность водоема.

Ранее стало известно, что в Петрозаводске на проспекте Чернышевского гуляют дикие кабаны.