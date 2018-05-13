По улицам Петрозаводска бегают дикие кабаны

Петрозаводск, 13 мая. Пользователи соцсетей делятся фотографиями диких кабанов на улицах города.

Очевидцы опубликовали в соцсетях фотографии кабанов на проспекте Чернышевского. Пользователи гадают, откуда на улицах города появились животные. Одни предположили, что горожане разводят кабанов и выпускают подросших животных на улицу. Более правдоподобным выглядит предположение, что дикие животные забрели в город по случайности из леса. В соцсетях появилось мнение, что животные пришли в город в поисках пищи.

Горожане всерьез недовольны таким визитам и опасаются появляться на проспекте Чернышевского. Дикие кабаны считаются агрессивными животными и могут нападать на людей.

В администрации города заявили, что специальные службы в курсе ситуации и уже работают на месте происшествия. Однако поймать диких животных не такая простая задача.

В соцсетях появилось мнение, что животные пришли в город в поисках пищи.