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По улицам Петрозаводска бегают дикие кабаны
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    По улицам Петрозаводска бегают дикие кабаны

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    По улицам Петрозаводска бегают дикие кабаны

    Петрозаводск, 13 мая. Пользователи соцсетей делятся фотографиями диких кабанов на улицах города.

    Очевидцы опубликовали в соцсетях фотографии кабанов на проспекте Чернышевского. Пользователи гадают, откуда на улицах города появились животные. Одни предположили, что горожане разводят кабанов и выпускают подросших животных на улицу. Более правдоподобным выглядит предположение, что дикие животные забрели в город по случайности из леса. В соцсетях появилось мнение, что животные пришли в город в поисках пищи.

    Горожане всерьез недовольны таким визитам и опасаются появляться на проспекте Чернышевского. Дикие кабаны считаются агрессивными животными и могут нападать на людей.

    В администрации города заявили, что специальные службы в курсе ситуации и уже работают на месте происшествия. Однако поймать диких животных не такая простая задача.

    В соцсетях появилось мнение, что животные пришли в город в поисках пищи.

    Автор: Софья Куликова
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