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Театр «Сатирикон» примет участие в театральном фестивале в Карелии
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    Театр «Сатирикон» примет участие в театральном фестивале в Карелии

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    Театр «Сатирикон» примет участие в театральном фестивале в Карелии
    Петрозаводск, 12 мая. Константин Райкин встретился с главой Карелии Артуром Парфенчиковым.

    Народный Артист России Константин Райкин побеседовал с губернатором Карелии. Об этом глава региона сообщил на своей странице «ВКонтакте».

    Артист приехал в Петрозаводск вместе с театром «Сатирикон», который он возглавляет. Гастроли театра пройдут с 12 по 15 мая. В программе театра три спектакля: «Король Лир», «Лекарь поневоле» и «Своим голосом».

    В ходе встречи Артур Парфенчиков предложил Райкину сотрудничество с регионом, артист такое предложение поддержал. «Сатирикон» выступит организатором театрального фестиваля в Рускеале уже в 2019 году.

    Также на пресс-конференции в Петрозаводске Константин Райкин побеседовал с журналистами, рассказал о своем отце, об особенностях работы в театре и методах преподавания.

    «С лентяями не работаю. Многие из знаменитых сейчас артистов мною были исключены с моих курсов, потому что мы не сошлись представлениями о том, каким должен быть артист», — рассказал глава «Сатирикона».

     

     

    Автор: Софья Куликова
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