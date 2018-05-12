Театр «Сатирикон» примет участие в театральном фестивале в Карелии



Петрозаводск, 12 мая. Константин Райкин встретился с главой Карелии Артуром Парфенчиковым.

Народный Артист России Константин Райкин побеседовал с губернатором Карелии. Об этом глава региона сообщил на своей странице «ВКонтакте».

Артист приехал в Петрозаводск вместе с театром «Сатирикон», который он возглавляет. Гастроли театра пройдут с 12 по 15 мая. В программе театра три спектакля: «Король Лир», «Лекарь поневоле» и «Своим голосом».

В ходе встречи Артур Парфенчиков предложил Райкину сотрудничество с регионом, артист такое предложение поддержал. «Сатирикон» выступит организатором театрального фестиваля в Рускеале уже в 2019 году.

Также на пресс-конференции в Петрозаводске Константин Райкин побеседовал с журналистами, рассказал о своем отце, об особенностях работы в театре и методах преподавания.