Стало известно, когда начнут ремонтировать дороги в Петрозаводске

Петрозаводск, 11 мая. Аукцион на определение подрядчика, который проведет ямочный ремонт дорог в столице Карелии, пройдет 10 мая.

Об этом сообщает «ИА Республика» со ссылкой на главу города Ирину Мирошник, которая подчеркнула, что в ближайшее время будет дан старт проведению ремонтных работ.

«У комитета ЖКХ есть реестр первоочередных проблем, мы в нем оперируем информацией собственных исследований, информацию из сетей, от кураторов городских территорий, общественных контролеров», — отметила Мирошник.

Напомним, масштабная акция по озеленению Приозерного парка в Петрозаводске прошла накануне Дня Победы.