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Стало известно, когда начнут ремонтировать дороги в Петрозаводске
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    Стало известно, когда начнут ремонтировать дороги в Петрозаводске

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    Стало известно, когда начнут ремонтировать дороги в Петрозаводске

    Петрозаводск, 11 мая. Аукцион на определение подрядчика, который проведет ямочный ремонт дорог в столице Карелии, пройдет 10 мая.

    Об этом сообщает «ИА Республика» со ссылкой на главу города Ирину Мирошник, которая подчеркнула, что в ближайшее время будет дан старт проведению ремонтных работ.

    «У комитета ЖКХ есть реестр первоочередных проблем, мы в нем оперируем информацией собственных исследований, информацию из сетей, от кураторов городских территорий, общественных контролеров», — отметила Мирошник.

    Напомним, масштабная акция по озеленению Приозерного парка в Петрозаводске прошла накануне Дня Победы.

    Автор: Алексей Громов
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