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Стало известно, когда завершится строительство перинатального центра в Карелии
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    Стало известно, когда завершится строительство перинатального центра в Карелии

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    Стало известно, когда завершится строительство перинатального центра в Карелии

    Петрозаводск, 11 мая. Строительство перинатального центра в Карелии завершится в мае. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

    Глава Карелии Артур Парфенчиков 10 мая провел плановую проверку хода строительства перинатального центра. К настоящему моменту к вводу в эксплуатацию готовы родовые палаты и четыре операционные комнаты, где установлено специальное оборудование для проведения внутриутробных операций.

    Кроме этого, Ростехнадзор дал разрешение на использование электропитания. Планируется, что в понедельник, 14 мая, будет оборудована в здании вентиляция, а до 25 мая будет благоустроена территория.

    Ранее сообщалось о том, что масштабная акция по озеленению Приозерного парка в Петрозаводске прошла накануне Дня Победы.

    Автор: Алексей Громов
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