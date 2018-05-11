Стало известно, когда завершится строительство перинатального центра в Карелии

Петрозаводск, 11 мая. Строительство перинатального центра в Карелии завершится в мае. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Глава Карелии Артур Парфенчиков 10 мая провел плановую проверку хода строительства перинатального центра. К настоящему моменту к вводу в эксплуатацию готовы родовые палаты и четыре операционные комнаты, где установлено специальное оборудование для проведения внутриутробных операций.

Кроме этого, Ростехнадзор дал разрешение на использование электропитания. Планируется, что в понедельник, 14 мая, будет оборудована в здании вентиляция, а до 25 мая будет благоустроена территория.

Ранее сообщалось о том, что масштабная акция по озеленению Приозерного парка в Петрозаводске прошла накануне Дня Победы.