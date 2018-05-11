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Более ста деревьев высадили в Петрозаводске в рамках акции по озеленению
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    Более ста деревьев высадили в Петрозаводске в рамках акции по озеленению

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    Более ста деревьев высадили в Петрозаводске в рамках акции по озеленению

    Петрозаводск, 11 мая. Масштабная акция по озеленению Приозерного парка в Петрозаводске прошла накануне Дня Победы.

    Как сообщает «ИА Республика» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе мэрии города, более ста деревьев посадили в Приозерном парке Петрозаводска во вторник, 8 мая.

    В акции приняли участие Совет ветеранов ПетрГУ, Молодёжка ОНФ, Совет ветеранов комсомола, представители Российских железных дорог, обучающиеся Университетского лицея и школ № 35, 14.

    Отметим, что в субботу, 12 мая, пройдет очередная акция по озеленению на Карельском проспекте, 12. Жителей и гостей города приглашают принять участие в озеленении территории.

    Автор: Алексей Громов
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