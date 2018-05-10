Около 210 миллионов рублей направят на отдых детей из Карелии

Петрозаводск, 10 мая. Власти Карелии направят на организацию отдыха детей в 2018 году около 210 миллионов рублей.

Об этом сообщает «ИА Республика» со ссылкой на данные, полученные от министра образования республики Александра Морозова на заседании правительства региона, которое прошло в четверг, 10 мая.

Так, около 20 тысяч детей за счет выделенных средств отдохнут в пришкольных, загородных и южных лагерях.

«В соответствии с заявленной потребностью Министерства социальной защиты все дети-сироты будут обеспечены отдыхом в южных лагерях», — подчеркнул Александр Морозов.

Он отметил, что около 780 путевок для находящихся в трудной жизненной ситуации детей в лагеря на черноморском побережье Краснодарского края будут закуплены в 2018 году.

«В целях обеспечения жизни и здоровья детей на воде проводится освидетельствование пляжей и мест купания. Кроме того, с 10 апреля по 30 ноября Центр государственной инспекции по маломерным судам МЧС России проводит акцию «Не допустим гибель детей на водоемах», в купальный сезон пройдет месячник безопасности на водных объектах», — цитирует ТАСС слова Морозова.

Глава региона Артур Парфенчиков подчеркнул, что «18 апреля 2018 года приняли изменения в Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». Они направлены «на повышение безопасности детей, а также качества услуг, предоставляемых в сфере отдыха и оздоровления детей».