Меню
Происшествия
Автомобилист сбил пешехода на обочине трассы Петрозаводск — Ошта и скрылся
Новости Сирии
Израильские самолеты F-15 и F-16 выпустили около 60 ракет при ударе по Сирии – Минобороны РФ
Следующая новость
Срочная новость
Минобороны РФ прокомментировало атаку Израиля в Сирии
Читать Новость
Загрузка...

    Автомобилист сбил пешехода на обочине трассы Петрозаводск — Ошта и скрылся

    30

    Автомобилист сбил пешехода на обочине трассы Петрозаводск — Ошта и скрылся

    Петрозаводск, 10 мая. Дорожно-транспортное происшествие случилось два дня назад в Прионежском районе Карелии: неизвестный водитель сбил мужчину на обочине дороги.

    Как передает «Карелинформ», автомобильное происшествие случилось во вторник, 8 мая, в Прионежском районе на 24 километре трассы Петрозаводск — Ошта: водитель на неустановленной машине сбил 56-летнего пешехода, который двигался по обочине со стороны села Деревянное в сторону Петрозаводска, и скрылся.

    В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося, выясняя личность водителя, скрывшегося с места ДТП.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.