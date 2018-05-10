Автомобилист сбил пешехода на обочине трассы Петрозаводск — Ошта и скрылся

Петрозаводск, 10 мая. Дорожно-транспортное происшествие случилось два дня назад в Прионежском районе Карелии: неизвестный водитель сбил мужчину на обочине дороги.

Как передает «Карелинформ», автомобильное происшествие случилось во вторник, 8 мая, в Прионежском районе на 24 километре трассы Петрозаводск — Ошта: водитель на неустановленной машине сбил 56-летнего пешехода, который двигался по обочине со стороны села Деревянное в сторону Петрозаводска, и скрылся.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося, выясняя личность водителя, скрывшегося с места ДТП.