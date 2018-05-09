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Именем маршала Толбухина назовут новую улицу в Петрозаводске
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    Именем маршала Толбухина назовут новую улицу в Петрозаводске

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    Именем маршала Толбухина назовут более значимую улицу в Петрозаводске
    Петрозаводск, 9 мая. Парфенчиков считает, что именем маршала Толбухина должна быть названа более значимая улица города.

    Как сообщает пресс-служба правительства республики, по инициативе главы республики представители правительства Карелии и администрации Петрозаводска провели выездное заседание в районе Перевалки. Там они обследовали улицу имени Героя Советского Союза маршала Федора Толбухина.

    Улица представляет собой 500-метровый проезд от улицы Чапаева. Губернатор заявил, что именем такого важного в истории нашей страны человека должна быть названа более значимая улица.

    Федор Толбухин руководил оперативным отделом штаба войск Карельского района в боевых действиях против финской армии в 1921-1922 годах.

    Глава города Ирина Мирошник сообщила, что управление архитектуры и градостроительства Петрозаводска представит несколько вариантов улиц в новых районах. Выбрать улицу планируется к 9 мая 2019 года.
     

    Автор: Софья Куликова
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