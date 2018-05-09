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Участие в шествии «Бессмертного полка» приняли 20 тысяч петрозаводчан
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    Участие в шествии «Бессмертного полка» приняли 20 тысяч петрозаводчан

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    Участие в шествии «Бессмертного полка» приняли 20 тысяч петрозаводчан

    Петрозаводск, 9 мая. В Петрозаводске прошла колонна «Бессмертного полка». В шествии приняли участие около 20 тысяч человек.

    Как сообщает «Петрозаводск говорит», в ежегодной акции «Бессмертный полк», посвященной 73-й годовщине Великой Победы, приняли участие около 20 тысяч жителей.

    Горожане пронесли портреты своих дедов и прадедов до площади Кирова. Колонна начала шествие в 12.30 с площади Ленина. Далее «Бессмертный полк» двинулся по проспекту Карла Маркса к площади Кирова.

    Акция «Бессмертный полк» стала уже традиционным мероприятием не только для городов России, но и в другие странах. 

    Сегодня в Петрозаводске пройдет множество торжественных мероприятий. С самого утра горожане собрались у мемориального комплекса «Аллея памяти и славы», где возложил цветы глава республики Артур Парфенчиков. Затем празднование 73-й годовщины Победы продолжилось у «Вечного огня».

    Губернатор поздравил ветеранов и собравшихся петрозаводчан со светлым праздником Победы. Также Парфенчиков поблагодарил участников поисковых отрядов за их кропотливый труд по преданию земле останков павших воинов и отметил неоценимый вклад тружеников тыла. Церемония у «Вечного огня» завершилась минутой молчания в честь отдавших свою жизнь солдат ради светлого неба над нашими головами.

     

    Автор: Софья Куликова
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